Рекордную жару зафиксировали в Симферополе

Аномальная жара сохраняется в Крыму, температура бьет рекорды. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«В Симферополе 8 июля перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха на 0,4 градуса», — сообщили метеорологи.

Прошлый рекорд, установленный год назад, составил 37,6 градуса, на этот раз столбики термометров поднялись до отметки в +38. А вот 9 июля температура не превысила прежнего максимального значения — 36,9 градуса против рекорда в 38,4.

Сильную жару в Крыму, на Дону и в Херсонской области на прошлой неделе предсказал синоптик Александр Ильин. Он заявил, что воздух там прогреется до +35 градусов и сильнее. Исключением станет Краснодарский край и, в частности, Сочи.