Сильная жара придет в Крым и на Кубань в выходные дни

В ближайшие выходные южные регионы России ждут сильные температурные рекорды, о чем сообщил синоптик Александр Ильин в беседе с телеканалом «Звезда» .

Жаркая погода охватит пространство от Херсона и Крыма до Астрахани и севера Дагестана, а также степные районы Кубани и Ростовской области, где воздух прогреется до 35 градусов​​. Исключением станет Сочи, где температура достигнет лишь +27 градусов благодаря охлаждению от Черного моря​​.

Такие погодные условия создают повышенную нагрузку на здоровье людей и электросети, что вызывает беспокойство о возможных чрезвычайных ситуациях​​.

Ранее уже были зафиксированы случаи аномальной жары в России в разные годы, например, в 2020 и 2021 годах, когда высокие температуры охватывали целые регионы страны​.

Однако, по заявлению Ильина, сильная жара не затронет Краснодарский край и Сочи, что приятно порадует местных жителей и туристов ​​.