Минпромторг уточнил список авто для программы льготного кредитования в 2025 году

Автомобили китайского производителя Haval не вошли в программу льготного автокредитования Минпромторга России в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

При этом перечень пополнил отечественный «Москвич 3». В Минпромторге уточнили, что условия программы распространяются на автомобили стоимостью до двух миллионов рублей и набравшие как минимум 2000 баллов за локализацию.

«На сегодняшний день это все модели Lada, УАЗ, ВИС, „Москвич 3“ и ГАЗ полной массой до 3,5 тонны», — заявили в Минпромторге.

В списке таких автомобилей на 2024 год числился китайский Haval Jolion, теперь его в перечне нет.

В Минпромторге добавили, что программа продолжает действовать для работников сферы образования, людей с инвалидностью, медицинских работников, участников СВО и членов их семей.

Ранее автоэксперт Никита Родионов посоветовал при покупке китайского авто лучше выбирать известные марки.