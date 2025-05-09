Рекордное число Aurus собралось на парковке Кремля в День Победы

На территории Кремля нашли самую большую парковку автомобилей Aurus. Кадры с места опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в Telegram-канале .

«Видели самую большую парковку „Аурусов“ в истории? А мы увидели на территории Кремля и покажем только вам», — написал он в комментарии к ролику.

На видео за спиной журналиста можно увидеть несколько десятков Aurus. На каждом из авто — флаги стран.

«Интересный кадр», — добавил Зарубин.

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» в Волгограде. Главы государств передвигались по городу на лимузине Aurus.