Рекордное число Aurus собралось на парковке Кремля в День Победы

На территории Кремля нашли самую большую парковку автомобилей Aurus. Кадры с места опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в Telegram-канале.
«Видели самую большую парковку „Аурусов“ в истории? А мы увидели на территории Кремля и покажем только вам», — написал он в комментарии к ролику.
На видео за спиной журналиста можно увидеть несколько десятков Aurus. На каждом из авто — флаги стран.
«Интересный кадр», — добавил Зарубин.
Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» в Волгограде. Главы государств передвигались по городу на лимузине Aurus.
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