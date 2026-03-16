Рекордно теплая погода установится в Москве в понедельник

В Москве 16 марта ожидается рекордно теплая погода. Воздух прогреется до +11 градусов, осадков не будет, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале .

«В Москве возможен четвертый температурный рекорд за текущий март, к концу марта останется один-шесть сантиметров снега!» — написал он.

Накануне в столице установился третий рекорд за март, который держался с 2015 года. Сейчас в московском регионе — 20-30% перистых нитевидных облаков, штиль, видимость 18 километров, атмосферное давление достигает 756 миллиметров ртутного столба.

В течение дня сохранится малооблачная погода, ветер будет дуть с юга и юго-востока со скоростью один-шесть метров в секунду. Столбики термометров покажут +9…+11 градусов. Может повториться рекорд 2015 года, тогда в этот день воздух прогрелся до +10,3 градуса.

Днем 15 марта воздух на метеостанции ВДНХ прогрелся до +9,9 градуса.