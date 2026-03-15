Воскресная погода в Москве побила температурные рекорды

В российской столице погода в воскресенье, 15 марта, установила новый температурный рекорд. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале.

«Воздух прогрелся до +9,9 градуса, что на одну десятую выше прежнего суточного рекорда максимальной температуры воздуха», — написал синоптик.

По его словам, предыдущие максимальные показатели фиксировали в марте 2015 года.

Леус добавил, что температура воздуха продолжит расти, поэтому точное значение нового рекордного достижения станут известны вечером.

Ранее москвичей предупредили о возвращении заморозков. Несмотря на сегодняшнее тепло, в столицу еще придут морозы. Температура по ночам может понизиться до минус пяти градусов.