Рекорд тепла обновился в Москве

Столбики термометров в Москве показали рекордные 9,9 градуса тепла. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, такого теплого 18 ноября в столице не было с 1940 года. При этом рост температуры не прекратился, и в 21:00 могут снять еще более высокие показатели, подчеркнул синоптик.

Кроме того, рекордно высокую температуру воздуха зафиксировали в Коломне (+10,3 градуса), Владимире (+9) и Нижнем Новгороде (+9,7).

Ранее коллега Леуса Евгений Тишковец рассказал, что в столичном регионе за сутки выпала половина месячной нормы осадков. Особенно много их зафиксировали в Красногорске и Толстопальцеве.