На Камчатке прошла военно-историческая реконструкция «Курильский десант. Подвиг воинов-камчатцев». Зрителям показали эпизод событий августа 1945 года — штурм высот острова Шумшу во время Курильской десантной операции. Об этом сообщил ТАСС.

В администрации Елизовского округа рассказали, что это мероприятие напоминает о подвиге камчатских воинов. Губернатор Владимир Солодов отметил, что Курильский десант — это подвиг не только Камчатки, но и всей страны.

«В подготовке живой картины приняли участие более 150 реконструкторов со всей России, они подготовили три линии укреплений и более 100 зарядов пиротехники. Также для зрителей была подготовлена выставка военной техники, вооружения периода Великой Отечественной войны, полевые кухни, интерактивные площадки», — рассказали в администрации муниципалитета.

Ранее пленный командир спецназа ВСУ выдал координаты базы диверсантов под Сумами. Авиация нанесла удар бомбой ФАБ-500 по командному пункту 3-го полка Сил специальных операций ВСУ.