Рекламу в Telegram и на YouTube запретят в случае их блокировки

В случае блокировки в России ряда мессенджеров и сервисов рекламу на этих ресурсах запретят. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.

«В случае принятия решения о блокировке Telegram, YouTube, Whatsapp* и VPN-сервисов реклама на этих ресурсах будет запрещена», — подчеркнули в ведомстве.

В Роскомнадзоре не ответили на вопрос о сроках блокировки Telegram. Вероятно, к мессенджеру ограничат доступ уже в первых числах апреля. Источники отмечали, что причиной стали случаи вербовки несовершеннолетних для совершения преступлений.

В ФАС отмечали, что из-за введенных ограничений доступа к площадкам размещение рекламных материалов на них может рассматриваться как нарушение закона. Ответственность могут нести как непосредственно рекламодатели, так и распространители контента.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.