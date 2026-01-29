Реклама против родителей. В России предложили запретить пиарить фастфуд через детей

В России выступили за запрет рекламы фастфуда и газировок с участием детей. Поводом стала тревожная статистика от Роспотребнадзора и Минздрава, указывающая на резкий рост детского ожирения и заболеваний, связанных с нездоровым питанием. Врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина в беседе с 360.ru заявила, что одобряет инициативу.

«Я очень хорошо смотрю на эту инициативу, это надо было сделать давно. Дело в том, что если бы реклама не работала, то в нее никто не вкладывал бы деньги», — сказала она.

По словам эксперта, дети, в силу возраста и незрелости суждений, не могут оценить рекламу и ее скрытые цели. Даже взрослый человек часто не в силах устоять перед импульсивным желанием, если увидит яркую картинку с аппетитной едой.

Участвующие в рекламе несовершеннолетние всегда ассоциируются с семейным уютом, домашним теплом, родителями. Это задействует целый комплекс эмоций, гормонов и нейромедиаторов.

«И потому это все усиливается, и ребенок реально хочет вот здесь и сейчас», — объяснила Соломатина.

По ее словам, дети мало думают о последствиях. Слово «вредно» для них — понятие абстрактное. Поэтому, увидев красивое видео с фастфудом, ребенок будет просить родителей купить аппетитную еду, как в рекламе.

Ранее в ГД предложили ввести предупредительные этикетки для вредных продуктов. Они будут в виде черных прямоугольников с белыми надписями.