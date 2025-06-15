Рейтинг лучших вузов по подготовке математиков составили в России

Выпускники вузов Санкт-Петербурга, Москвы и Нижнего Новгорода, получившие образование в области математики и естественных наук, чаще всего находят работу по специальности. Это следует из рейтинга на портале «Работа России» .

В рейтинг вошел 81 список по восьми основным направлениям подготовки — от технических и медицинских до гуманитарных и культурных. Так, лидером среди вузов по трудоустройству стал Санкт-Петербургский университет ИТМО. В топ-5 также попали МИФИ, ЛЭТИ, Высшая школа экономики и МЭИ.

Среди магистров лучше всего трудоустраиваются выпускники нижегородского филиала ВШЭ, Финансового университета при правительстве России, московской ВШЭ, Университета ИТМО и Сколтеха.

Россия собирается полностью изменить высшее образование. Все основные идеи новой системы уже одобрили. Их планируют закрепить на федеральном уровне.