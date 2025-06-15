Революция в высшем образовании России. Страна переходит на новую модель

Министр отметил, что все основные идеи новой системы уже одобрены и будут закреплены на федеральном уровне. Система совершенствуется по указу президента России Владимира Путина.

Изменения власти внесут в федеральный закон. Реформу, по словам Фалькова, поддержали и вузы, и работодатели, а общество восприняло перемены спокойно.

В 2023 году российский президент подписал указ по реализации пилотного проекта, который направлен на изменение уровней образования.

Он разделит высшее образование на базовое и специализированное. В первом случае студентам придется учиться от четырех до шести лет. Во втором — от одного года до трех.

На уровне специалитета планируется реализовать программы магистратуры, ординатуры и ассисентуры-стажировки.

Проект-пилот проводили в шести вузах, от МАИ и МИСиСа в Москве, до Горного университета в Петербурге и Балтийского в Калиниграде.

Ранее сенатор Маргарита Павлова призвала россиянок рожать вместо получения высшего образования.