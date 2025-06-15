Революция в высшем образовании России. Страна переходит на новую модель
Фальков: Россия перейдет на обновленную систему высшего образования
Россия собирается полностью изменить высшее образование. Минобрнауки уже подготовило новый проект закона, рассказал РИА «Новости» глава министерства Валерий Фальков.
Министр отметил, что все основные идеи новой системы уже одобрены и будут закреплены на федеральном уровне. Система совершенствуется по указу президента России Владимира Путина.
Изменения власти внесут в федеральный закон. Реформу, по словам Фалькова, поддержали и вузы, и работодатели, а общество восприняло перемены спокойно.
В 2023 году российский президент подписал указ по реализации пилотного проекта, который направлен на изменение уровней образования.
Он разделит высшее образование на базовое и специализированное. В первом случае студентам придется учиться от четырех до шести лет. Во втором — от одного года до трех.
На уровне специалитета планируется реализовать программы магистратуры, ординатуры и ассисентуры-стажировки.
Проект-пилот проводили в шести вузах, от МАИ и МИСиСа в Москве, до Горного университета в Петербурге и Балтийского в Калиниграде.
Ранее сенатор Маргарита Павлова призвала россиянок рожать вместо получения высшего образования.