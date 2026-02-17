Самолет Нарьян-Мар — Уфа запросил экстренную посадку из-за датчика незакрытой входной двери. Об этом сообщило Ненецкое информационное агентство .

Самолет «Руслайна» вылетел из Нарьян-Мара в Уфу в 10:46. В какой-то момент сработал датчик незакрытой входной двери. Экипаж решил выработать топливо и приземлиться.

«По техническим регламентам, в таком случае потребуется выработка топлива перед посадкой. В связи с этим ожидается задержка следующего рейса на этом самолете», — уточнили в публикации.

Датчик осмотрят сотрудники наземных служб, потом судно заправят, оно полетит в место назначения.

Ранее Boeing 757-200 от Azur Air не вылетел из Фукуока в Новосибирск. Причина — дополнительная проверка датчика. Пассажиров временно вернули в аэропорт, предоставили питание и воду. После проверки неисправностей не выявили.