Рейд против фотографов с экзотическими животными провели в Сочи

Проверку незаконной деятельности фотографов, эксплуатирующих животных, провели сотрудники департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи. По итогам рейда они составили шесть административных протоколов. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Директор департамента Святослав Ершов заявил, что такие рейды в преддверии летнего сезона сотрудники проводят регулярно. Он подчеркнул, что использование экзотических животных в коммерческих целях в Сочи строго запрещено.

Ершов призвал жителей и гостей города-курорта сообщать о каждом подобном случае в администрацию или вызывать полицию.

Мониторинг за соблюдением правил обращения с экзотическими животными в Сочи привел к неожиданному результату. Следящие за городскими камерами правоохранители заметили мужчину, который нес в руках мертвого дельфина. Любителем морской фауны оказался объявленный в федеральный розыск наркоторговец.