Объявленный в розыск наркоторговец засветился на камерах с мертвым дельфином | 360°

Происшествия 25 апреля 2024, 14:55 Объявленный в розыск наркоторговец засветился на камерах с мертвым дельфином Полиция Сочи задержала попавшего на камеры с мертвым дельфином наркоторговца

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Снятое в Сочи видео с мужчиной, который нес домой с пляжа мертвого дельфина, привлекло внимание полиции. Любителем морской фауны оказался находящийся в розыске за крупный сбыт наркотиков житель Московской области. Об этом сообщила пресс-служба городского УВД.

Ведомство поделилось кадрами, по которым установили личность разыскиваемого, а также место его жительства.

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Оперативники быстро выехали на место и задержали мужчину. Сейчас он находится под стражей, и в ближайшее время его передадут следователям, ставшим инициаторами розыска.

Мертвых дельфинов на побережье Сочи находят достаточно часто. По мнению зоозащитников, морские обитатели попадают в жаберные сети рыбаков.

Чтобы не портить рабочий инструмент, люди отрезают части тела млекопитающих и выкидывают застрявших дельфинов обратно. На то, что некоторые виды этих животных занесены в Красную книгу России, рыбаки внимания не обращают.