Регистрация питомцев закроет конвейеры по продаже элитных пород

В России могут обязать продавать породистых кошек и собак с документами. Эколог и эксперт по стратегическому управлению и искусственному интеллекту ICS Consulting Илья Рыбальченко рассказал 360.ru, что это поможет бороться с мошенниками и конвейерами по разведению.

«Рынок породистых животных у нас давно похож на базар, где вывеска „британец“ или „шпиц“ часто держится на честном слове продавца и паре удачных фотографий», — заявил эксперт.

Рыбальченко заявил, что инициатива сама по себе выглядит здраво, однако и она имеет свои риски.

Он предупредил, что главная опасность — превращение закона в бюрократическую формальность. По мнению эксперта, правила не должны быть слишком громоздкими, иначе честные заводчики уйдут в тень.

Эколог уточнил, что ключевой целью этой инициативы должен быть не просто контроль происхождения, а реальная прослеживаемость животного, прозрачность заводчика и ответственность за его условия содержания.

«Закон должен быть не про то, чтобы всем выдать „сертификат породистости“, а про то, чтобы закрыть подвал, где щенков и котят делают как одноразовый товар», — резюмировал Рыбальченко.

Ранее кинолог Виталий Орлов призвал формировать культуру отбора заводчиков породистых животных. По его словам, сейчас они часто пренебрегают психикой и генетикой питомцев в угоду их внешности.