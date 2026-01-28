Кинолог Орлов призвал формировать культуру отбора заводчиков

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на регулирование разведения породистых животных. В беседе с «Известиями» предложение прокомментировал руководитель кинологического центра «Школа Орлова» Виталий Орлов.

По его словам, для достижения положительных результатов необходимо развивать культуру разведения и просвещать владельцев животных, а не ограничиваться лишь административными мерами.

«Чтобы улучшить качество поголовья, нужно формировать культуру отбора производителей», — отметил эксперт.

Как пояснил специалист, здоровье и характер животных должны быть ключевыми критериями для допуска к племенной работе. Он отметил, что сегодня в разведение часто пускают животных с привлекательной внешностью, пренебрегая их психикой и генетикой.