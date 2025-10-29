Регионы ЦФО одобрили продажу алкоголя только с 21 года

Mash: алкоголь в России могут начать продавать только с 21 года

В России планируют повысить возрастной ценз на покупку алкоголя — до 21 года. Как сообщил Telegram-канал Mash , депутаты сразу нескольких регионов Центрального федерального округа поддержали федеральный законопроект с новыми ограничениями.

Инициатива принадлежит Минздраву. Ведомство считает, что к 21 году человеческий мозг окончательно формируется, а употребление алкоголя в более раннем возрасте может нанести непоправимый вред когнитивным функциям, «разрушая мышление и социальные связи».

Сейчас проект проходит региональные обсуждения: сегодня его поддержала Рязанская областная дума, ранее — парламенты нескольких других областей ЦФО.

В сентябре ТАСС сообщил, что большая часть российских регионов воспользовалась нормами закона о борьбе с так называемыми наливайками и ввела дополнительные ограничения на продажу алкоголя.