Регионы России наделят правом запрещать продажу вейпов

Поправки о праве регионов России временно устанавливать запрет на продажу вейпов являются народной инициативой. Об этом на пленарном заседании Госдумы 9 июня заявил ее председатель Вячеслав Володин.

Инициативу на заседании во вторник поддержали сразу во втором и третьем чтениях.

«Народная инициатива — предоставить регионам право вводить запрет на продажу вейпов. Вейпы отличаются от табака, ароматизаторы формируют привыкание. Они заманчивые, вкусные, дети на это подсаживаются», — сказал Володин.

Политик объяснил, что вейпы обогащают тех, кто их продает, и наносят огромный вред здоровью.

«Начинаем бороться с вейпами — обвинения. Боремся с ЛГБТ*, запрещаем — нас обвиняют, что вводим запреты. Да, это так», — подчеркнул председатель нижней палаты парламента.

Ранее стало известно, что Московская область будет лицензировать оборот вейпов.

*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.