Московская область будет лицензировать оборот вейпов

Продажу электронных систем доставки никотина необходимо лицензировать для обеспечения контроля за розничным оборотом по аналогии с алкогольной продукцией. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. По ее словам, это поможет повысить ответственность продавцов и строгость регулирования.

Такую позицию разделяет уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова. Участвуя в обсуждении направлений развития регулирования рынка вейпов в Подмосковье, она отмечала: «Меры должны быть соразмерными, понятными для добросовестного бизнеса и одновременно эффективными для защиты несовершеннолетних, а нарушение законодательства в части нелегального оборота и продажи вейпов подросткам должно пресекаться по всей строгости закона».

Введение запрета не уничтожает спрос, а уничтожает контроль — возрастает риск ухода бизнеса в тень и рост контрафакта, то есть снижение управляемости рынка и нагрузки на контрольные органы при формальном сокращении легального сектора.

Возможность лицензирования оборота электронных средств доставки никотина предусмотрена прошедшим первое чтение проектом закона о лицензировании розничной и оптовой торговли табаком.

Как ранее сообщили СМИ в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, ответственного за разработку документа, регионы получат право на реализацию эксперимента по ограничению оборота вейпов в период с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. В регионах, которые не воспользуются правом на введение запрета, задачу будут решать мерами по лицензированию розницы.