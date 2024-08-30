Регионы получат федеральную помощь на тушение лесных пожаров

Кабмин компенсирует регионам тушение лесных пожаров на 1,4 млрд руб

Фото: РИА «Новости»

Правительство России отправит регионам страны свыше 1,4 миллиарда рублей в качестве компенсаций затраченных средств на тушение лесных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Регионам будет направлено свыше 1,4 миллиарда рублей дополнительно для возмещения затрат на тушение лесных пожаров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин», — заявили в правительстве.

Средства выделят из резервного фонда кабмина и направят в восемь субъектов России: Чукотский автономный округ, Иркутскую и Амурскую области, Хабаровский, Красноярский и Забайкальский край, Якутию и Бурятию.

В правительстве отметили, что из-за тушения лесных пожаров весной и летом 2024 года расходы указанных регионов превысили предусмотренное бюджетное финансирование на борьбу с лесными пожарами.

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