Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 1 сентября

Фото: Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области

Один лесной пожар потушили в Подмосковье 29 августа. Он произошел в двух километрах от деревни Марьина Гора и распространился на площади 0,3 гектара. В ближайшие дни в регионе установится третий класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, третий класс пожарной опасности установится с 30 августа по 1 сентября на большей части территории региона. При этом четвертый ожидают 30 и 31 августа в Егорьевском и Луховицком лесничествах, а также 1 сентября в Егорьевском, Истринском, Орехово-Зуевском,  Луховицком и Шатурском.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 28 градусов днем и опустится до 16 ночью. Ожидается малооблачная погода, без осадков.

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