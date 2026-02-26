Регионы, где с жителей потребовали гигантские суммы за ЖКУ, начали проверять

Хуснуллин сообщил о проверке завышенных тарифов ЖКХ в регионах

Установившие завышенные тарифы на услуги ЖКХ регионы проходят проверки на предмет возможных нарушений. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Какие-то регионы сделали излишние тарифы, их проверяют, и есть там нарушения», — объяснил он, не назвав конкретные субъекты.

Вице-премьер добавил, что в ряде других регионов России тарифы из года в год удерживали ниже экономически обоснованного уровня.

Из-за этого предприятия ЖКХ терпели убытки, потеряв возможность обновлять изношенную инфраструктуру и предоставлять качественные услуги. По словам Хуснуллина, в тарифах теперь учитывают инвестиционную составляющую.

Премьер-министр Михаил Мишустин напоминал, что сумма коммунальных платежей не должна превышать 22% от доходов семей. Он призвал принять закон, позволяющий ФАС ограничивать рост тарифов ЖКХ в регионах.