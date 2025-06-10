Регионам могут разрешить вводить свои правила проживания мигрантов

В Госдуму внесли законопроект, в рамках которого региональным властям могут дать право самостоятельно устанавливать правила проживания мигрантов на их территории. Это следует из документов, появившихся в распоряжении 360.ru.

Авторами инициативы выступили депутаты партии «Новые люди» во главе с лидером фракции Алексеем Нечаевым. Они предложили внести изменения в федеральный закон о миграционном учете иностранцев.

Депутаты обратили внимание на недостаточный уровень знания русского языка, российского законодательства и истории страны среди желающих получить гражданство. Кроме того, для регионов хотят ввести нормативы, регулирующие максимально допустимое количество мигрантов, которые смогут законно проживать в одной квартире.

«Возможность установления требований к иностранным гражданам для получения разрешения на временное проживание на уровне субъекта РФ позволит учитывать региональные особенности, защищать интересы коренных граждан и одновременно создавать понятные и прозрачные условия пребывания для самих мигрантов», — объяснили депутаты в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее глава комитета Госдумы по соцполитике, труду и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил о необходимости ограничения выплат по беременности и родам для мигрантов в России.