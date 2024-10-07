Регионам посоветовали меньше строить для экономии денег

Региональным властям в России в нынешнее время нужно не соревноваться друг с другом, а экономить деньги, в том числе при строительстве спортивных объектов. Об этом на парламентских слушаниях заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, ее слова привел ТАСС .

«Копейка точно рубль бережет, сейчас такое время. К региональным властям обращаюсь особенно. Можно сэкономить 500 тысяч, миллион, полтора, направить на более острые вопросы. Каждый губернатор хочет быть круче друг перед другом, кто из них круче построит дворец спорта», — отметила она.

Сенатор привела в пример один из регионов, где возвели спортивный дворец, однако название не уточнила.

«Там построили дворец, который с Лужниками по масштабам сопоставим. Содержание огромное, затраты огромные. Надо для людей спорт делать доступным», — добавила Матвиенко.

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