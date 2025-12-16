Россиянам назвали размер долга, с которым не выпустят за границу

Долг в 10 тысяч рублей может стать поводом для запрета выезда из России

Россиянам могут запретить выезд из страны из-за долга на сумму более 10 тысяч рублей. Об этом сообщил РИА «Новости» председатель Общественного совета при ФССП России Владимир Гуреев.

Он напомнил, что ограничение на выезд устанавливается, когда должник не исполняет требования исполнительного документа в срок, установленный судебными приставами.

Ограничения на выезд из России будут действовать для гражданина, если у него есть долг, превышающий 10 тысяч рублей, по взысканию алиментов, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, имущественному ущербу и по другим долгам до 30 тысяч рублей, объяснил Гуреев.

Эксперт добавил, что у россиянина есть возможность оплатить задолженность сразу после возбуждения исполнительного производства.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, согласно которому судебных приставов обяжут передавать в бюро кредитных историй информацию о должниках. Такие данные о задолженности помогут более точно оценить риски заемщиков.