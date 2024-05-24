Реестр нежелательных организаций пополнился SOTA media

Литовская неправительственная организация SOTA media («СОТА медиа») попала в реестр нежелательных организаций. Это следует из данных на сайте Министерства юстиции России.

На минувшей неделе нежелательной организацию признала Генеральная прокуратура.

В ведомстве пояснили, что на площадках SOTA media публиковали материалы, направленные на дестабилизацию социально-политической жизни страны, создание напряжение и раздражение в обществе.

Кроме того, сотрудники организации распространяли недостоверные материалы о дискредитации органов государственной власти и Вооруженных сил. За эти нарушения сайт SOTA media заблокировал Роскомнадзор.

В Генеральной прокуратуре подчеркнули, что некоммерческой организацией руководили граждане и резиденты западных стран, которые действовали по заданиям признанных нежелательными в России латышских НКО SIA TV Rain и The Insider, а также регулярно работали с внесенным в реестр иностранных агентов «Медиапроектом „ОВД-Инфо“».