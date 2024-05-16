Sota Media признали нежелательной организацией | 360°

Власть 16 мая 2024, 16:17 Sota Media признали нежелательной организацией Генпрокуратура внесла Sota Media в список нежелательных в РФ организаций Unsplash

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Генеральная прокуратура решила включить издание Sota Media в перечень иностранных организаций, деятельность которых является нежелательной на территории России. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре отметили, что эта организация пыталась дестабилизировать социально-политическую обстановку в России и создать напряжение среди жителей страны.

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«Подобная деятельность, очевидно поощряемая так называемыми западными вдохновителями, имеет цель подорвать духовно-нравственные основы российского общества», — указали в пресс-службе.

Sota Media также распространяла материалы, которые дискредитировали ВС России. По этой причине сайт издания заблокировал Роскомнадзор.

Ранее нежелательной признали американскую НПО Freedom House. В пресс-службе Генпрокуратуры подчеркнули, что эта организация активно продвигала политику недружественных стран.