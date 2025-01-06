«Надо установить лимит». Юрист объяснил, как бороться с неплательщиками алиментов

Установление лимитов по минимальному ежемесячному платежу для алиментщиков поможет бороться с неплательщиками. Сумму следует установить в зависимости от региона, заявил ведущей 360.ru Екатерине Малашенко управляющий партнер юридического бюро Дмитрий Кваша.

Сейчас закон устанавливает платеж по алиментам либо в процентном соотношении к легальному заработку, либо в твердой фиксированной сумме, напомнил эксперт.

«Понятное дело, что вот такие хитрецы говорят: „У меня есть официальная заработная плата 20 тысяч рублей, с нее я готов платить“. Здесь необходимо обложиться некой документальной базой, подтверждающей, что эта заработная плата фиктивна», — посоветовал юрист.

По его словам, в законодательство следует внести изменения в виде лимита, меньше которого алиментщик не сможет платить.

«Нельзя установить алименты в размере пяти тысяч, что можно купить за эти деньги ребенку, как его можно прокормить, как его содержать? Надо установить некий лимит, допустим, для регионов он будет свой. Если человек зарабатывает больше этого лимита, <… >, то он платит его. Если меньше и он как-то уклоняется, соответственно — 20 тысяч, ни копейкой меньше. Либо ищи дополнительную работу, чтобы не халтурить и не уклоняться, чтобы твой ребенок нормально существовал», — заключил эксперт.

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