Реестр иностранных агентов пополнили четыре Telegram-канала

Новыми иностранными агентами стали новостные и аналитические Telegram-каналы «BRIEF Важное»*, BRIEF*, «Незыгарь»* и «Сирена»*. Об этом свидетельствуют данные на сайте министерства юстиции.

Также реестр пополнили журналист Ренат Давлетгильдеев* и основатель сети магазинов ZENDEN Андрей Павлов*.

Из данных реестра следует, что Telegram-каналами BRIEF* и «BRIEF Важное» занимаются украинский экономист Владимир Дергачев, российские журналисты Екатерина Винокурова и Глеб Шкитин, а также ранее занимавший пост в компании «Ренова» Дмитрий Коваленко. Последний также единолично владеет каналом «Незыгарь»*.

Кто контролирует Telegram-канал «Сирена»*, в реестре не уточнили.

Ренат Давлетгильдеев — российский журналист, бывший ведущий и заместитель главного редактора признанного в России нежелательной организацией телеканала «Дождь». Сейчас работает ведущим в YouTube-канала «Ходорковский* LIVE»

Решение о признании иностранными агентами Минюст обосновал тем, что все новые фигуранты списка находятся под иностранным влиянием.

Ранее общественное движение движение «Ветераны России» попросило внести в реестр иностранных агентов музыкального продюсера Андрея Разина. В организации заподозрили его в финансировании ВСУ.