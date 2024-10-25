Реестр иноагентов пополнили филолог, правозащитник и СМИ

Четыре человека и одно интернет-издание вошли в реестр иноагентов. Среди них правозащитник Николай Кавказский*, филолог и литературовед-исследователь Осипа Мандельштама Олег Лекманов* и Telegram-канал ASTRA*, сообщила пресс-служба Минюста.

Основанием для включения канала в реестр стала публикация недостоверной информации о решениях властей, осуждение конфликта на Украине, распространение материалов других иноагентов. Кроме того, создатель и главный редактор ASTRA* переехал из России.

Покинули страну три других новоиспеченных иноагента. Минюст обвинил Лекманова* в участии в организованном иноагентом мероприятии и распространении недостоверной информации, Кавказского* — в распространении фейков об избирательной системе России, предпринимателя и удмуртского активиста Артема Медведева* — в призывах к нарушению территориальной целостности государства и участии в созданном другим иноагентом движении.

Блогер Антон Хардин*, как объяснило министерство, тиражировал недостоверную информацию о политике и решениях российской власти, распространял материалы иноагентов.

Незадолго до них в реестр иноагентов попал бывший следователь Кирилл Качур*. Фирма, соучредителем которой он стал, получила деньги из США, Швейцарии, Нидерландов и Великобритании.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.