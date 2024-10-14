Стало известно, за что бывшего следователя Качура признали иноагентом

Блогер и бывший следователь Кирилл Качур* попал в список иноагентов за получение средств из-за рубежа, а также за критику властей в соцсетях. Об этом сообщил ТАСС , ознакомившись с материалами дела.

«Находится под иностранным влиянием, а именно иностранными источниками оказана поддержка в виде предоставления денежных средств, а также информационная помощь путем привлечения внимания к деятельности Качура*», — следует из документов.

На счета фирмы, в которой блогер выступил соучредителем, с ноября 2021 по февраль 2022 года поступали средства из Швейцарии, США, Нидерландов и Великобритании.

Ранее Качуру* предъявили обвинения в создании организованной преступной группы. По данным следствия, он вместе с коллегами по Следственному комитету похитил около трех миллионов евро и вымогал у предпринимателей 1,6 миллиона долларов. Бывший следователь находится в международном розыске.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента