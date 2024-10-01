Редактора Doxa внесли в реестр экстремистов

Росфинмониторинг внес редактора онлайн-издания Doxa* Армена Арамяна** в реестр террористов и экстремистов. Об этом сообщил сайт ведомства.

По словам председателя Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарева, Doxa* имела отношение к обучению диверсантов на российской территории.

Онлайн-издание публиковало инструкции по поджиганию банкоматов и призывы сдаваться в плен ВСУ. Организацию лишили статуса студенческой организации, хотя изначально авторами в ней были студенты и аспиранты.

В феврале московский суд заочно арестовал редактора издания Doxa* Марию Меньшикову**. Ее обвинили в публичном оправдании идеологии терроризма, сообщили «Известия». Подсудимой избрали меру пресечения в виде двух месяцев ареста. Психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила, что Меньшикова в публикациях в сообществе журнала оправдывала терроризм.