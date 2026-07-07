Редактор «Авто.ру» Демишева посоветовала фиксировать все детали при спорах о повреждениях авто на парковке

Если водителя обвиняют в том, что он задел чужую машину на парковке, не стоит уезжать или пытаться уладить конфликт на словах. Редактор журнала «Авто.ру» Екатерина Демишева советует остановиться и внимательно осмотреть оба автомобиля. Необходимо сфотографировать повреждения, место предполагаемого контакта, номера машин, а также разметку, знаки и камеры поблизости. Об этом написал RT .

Кроме того, эксперт рекомендует записать контакты свидетелей и проверить, могли ли момент ДТП зафиксировать видеорегистраторы соседних автомобилей. Дальнейшие действия зависят от согласия участников с обстоятельствами происшествия. Если оба водителя понимают, что произошло, и не спорят о виновнике и перечне повреждений, можно оформить европротокол.

Однако, если водитель не согласен с обвинением или есть спор по повреждениям, подписывать европротокол «для простоты» не стоит. В такой ситуации следует позвонить в 112 и вызвать ГИБДД. Сотрудники зафиксируют обстоятельства, осмотрят автомобили и соберут объяснения участников.

Если водителя обвиняют после того, как он уехал с парковки, а он не слышал удара и не видит повреждений на своей машине, это нужно обязательно зафиксировать на фото и видео и указать в объяснениях. Отсутствие царапин или других повреждений — важный аргумент, но не абсолютное доказательство непричастности. Окончательно обстоятельства устанавливаются по совокупности данных.