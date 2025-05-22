«Рэд Эппл» открыл приём заявок на юбилейный 35-й сезон

Работы ждут до 3 сентября 2025 года. В юбилейный год «Рэд Эппл» делает акцент на социальную ответственность, новые форматы и международный опыт.

Фестиваль объединяет профи рекламы и креатива. 13 ноября пройдут деловая программа и церемония награждения. Впервые появились амбассадоры из России и Бразилии, которые помогут связать локальные и мировые практики.

«Для развития нужны вдохновение и конкуренция. «Рэд Эппл» работает на обе задачи — показывает примеры лучших креативных работ в различных категориях и мотивирует участников достигать ещё более дерзкого и яркого результата», говорит Евгения Арабкина, исполнительный креативный директор «Сервисплан» и амбассадор «Рэд Эппл» в России.

Подробности и заявки на сайте: https://festival.ru/

Возрастное ограничение: 18+

Организатор: ООО «ММФР», ИНН 7703348387, ОГРН 1037739763291, 127018, г. Москва ул. Полковая, дом 3, стр.3, этаж 4, ком.11

Реклама: ООО «ММФР», ИНН 7703348387 Erid: 2VfnxxdvhUU

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