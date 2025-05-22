«Рэд Эппл» открыл приём заявок на юбилейный 35-й сезон

Работы ждут до 3 сентября 2025 года. В юбилейный год «Рэд Эппл» делает акцент на социальную ответственность, новые форматы и международный опыт.

Фестиваль объединяет профи рекламы и креатива. 13 ноября пройдут деловая программа и церемония награждения. Впервые появились амбассадоры из России и Бразилии, которые помогут связать локальные и мировые практики.

«Для развития нужны вдохновение и конкуренция. «Рэд Эппл» работает на обе задачи — показывает примеры лучших креативных работ в различных категориях и мотивирует участников достигать ещё более дерзкого и яркого результата», говорит Евгения Арабкина, исполнительный креативный директор «Сервисплан» и амбассадор «Рэд Эппл» в России.