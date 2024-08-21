Переоформление квартир на родителей при разводе признали незаконным

Верховный суд России признал незаконным переоформление жилья на родителей при разводе. Такое решение орган государственной власти вынес по делу пары из Белгорода, сообщил «Коммерсант» .

Супруги развелись после восьми лет брака и занялись разделом имущества через суд. Проблемы возникли с двумя однокомнатными квартирами. Оказалось, что мужчина переводил деньги для их покупки на счет своей матери.

«Через несколько месяцев он заключил договоры о покупке, их оплатила его мать, оформив беспроцентный займ сыну. Квартиры были оформлены на его имя, но он передал их матери в счет отступного по договорам займа», — написали авторы материала.

При разводе суд не стал делить эту недвижимость, расценив как несовместное имущество супругов. Но Верховный суд с этим не согласился: супруг внес деньги на счет родительницы в браке, поэтому средства считаются общими. Бывшая жена, по решению органа, имеет право на долю в квартирах.

Через суд недвижимость и ценности делят и звезды российского шоу-бизнеса. Ранее певица Алсу подала иск о разделе совместно нажитого имущества с бизнесменом Яном Абрамовым, сообщили «Известия». Пара решила расстаться после 18 лет брака. Ходили слухи, что Ян закрутил роман с бывшей Тимати — моделью Анастасией Решетовой.