Врачи вырезали близнеца-паразита из живота подростка в Индии

Хирурги успешно провели операцию 17-летнему подростку, у которого из груди болтались части тела его нерожденного брата-близнеца. Об этом сообщило The Indian Express.

С рождения из туловища подростка торчали ноги, ягодицы и гениталии брата, слившегося с ним в утробе. Их общий вес составлял около 15 килограммов. Это доставляло ребенку боль в животе и ограничивало подвижность.

Редкая операция проходила в несколько этапов. Сначала врачи разделили сетки кровеносных сосудов и нервов сиамских близнецов. Такой же процедуре подверглись их общие ткани в грудной стенке, кишечнике и печени.

Потом из брюшной полости подростка вырезали кисту. Выяснилось, что его мочевой пузырь расположен слишком высоко. Врачи исправили и эту аномалию.

Операция прошла без серьезных осложнений, а пациент покинул больницу уже через четыре дня после хирургического вмешательства. Теперь подросток планирует вернуться к учебе и вести полноценную жизнь.

Ранее стало известно о смерти старейших в мире сиамских близнецов Лори и Джордж Шаппел. Они попали в Книгу рекордов Гиннесса, как первые в мире разнополые (по самоопределению) сиамские близнецы.