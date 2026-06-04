Специалисты Роскачества при выборе продуктов для проверки ориентируются на заявления потребителей. Все результаты без купюр выкладывают прямо на сайте, чтобы россияне знали, какие товары соответствуют составу, указанному на упаковке. Об этом в интервью360.ru рассказала заместитель руководителя организации Юлия Михалева.

Она добавила, что также Роскачество развеивает мифы вокруг продуктов, если они появляются.

«Мы всегда очень тонко реагируем на запросы россиян Если они беспокоятся, например, по поводу крабовых палочек, смотрим, сколько крабового мяса там есть. Если переводить на более профессиональный язык, то мы смотрим, насколько состав соответствует тому, что написано на этикетке», — пояснила Михалева.

Риск попасть на некачественную продукцию, по ее словам, есть как в обычных магазинах, так и в онлайн-ретейле, который развивается быстрыми темпами. Но в случае маркетплейсов добавляются и другие.

«Например, сохранности ваших данных, когда вы регистрируетесь, обработки и так далее. То есть добавляются технические нюансы, которые именно являются специфическими характеристиками онлайн-площадок», — пояснила представитель Роскачества.

Она добавила, что именно поэтому организация ввела реестр доверенных маркетплейсов, чтобы оценить все показатели, которых сначала было 37, а сейчас уже 90. Теперь в них включили вопрос инклюзии и сохранность и обработку личных данных клиентов.

В этом же интервью Юлия Михалева заявила, что внедрение новых стандартов для отелей помогло привлечь дополнительное количество гостей. Она подчеркнула, что для получения знаков качества владельцам гостиниц достаточно прислать заявку и пройти проверку на соответствие.