«Стандарт — лучшая практика». Замглавы Роскачества Михалева рассказала, как отели меняют формат
Замглавы Роскачества Михалева: знак качества привлекает в отели больше клиентов
Внедрение новых стандартов в работу российских отелей привлекает больше гостей и повышает качество обслуживания. Об этом в интервью ведущей 360.ru Елене Кононовой рассказала заместитель руководителя Роскачества Юлия Михалева.
Она пояснила, что внедрение статуса Pet Friendly в гостиницах позволило владельцам домашних питомцев отправиться в путешествие вместе с ними, повысив заполняемость номеров, что выгодно для бизнеса.
«Кошку надо кормить тем, что нравится кошке, а не тем, что нравится вам. Поэтому нужно учитывать потребности путешественников, у которых есть домашние животные. Когда отельер рад приветствовать не только человека, но и сопровождающего его питомца, это всегда дает положительные эмоции», — отметила Михалева.
Представитель Роскачества добавила, что получение статуса Pet Friendly не является обязательным, в отличие от введенного стандарта для семейного туризма, которому уже присвоили статус ГОСТа.
С 1 сентября также добавятся обязательные элементы инклюзии. Хотя это тоже была добровольная история.
Михалева обратила внимание, что Роскачество занимается не надзором, а внедрением передовых практик и поощрением представителей бизнеса, показавшего лучшие результаты. Их отмечают знаками качества, которые стали маячком для привлечения клиентов.
«В этом году мы запустили целую волну выдачи именно знаков, которые бизнес может разместить у себя не только на сайте или рекламных материалах, но и в точке первого соприкосновения с клиентом», — сказала собеседница 360.ru.
Для получения отметки бизнесу достаточно прислать заявку. Специалисты проверят, что надо изменить для соответствия стандартам. После сертификации проверки проходят каждый год в рамках инспекционного контроля.
«Стандарт — это лучшая практика, это инструкция, как сделать лучше», — подчеркнула Михалева.
По ее словам, сейчас Роскачество в тестовом режиме оценивает работу туристических агрегаторов. Первые показатели специалисты уже получили, но раскрывать подробности пока не будут.