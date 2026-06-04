Внедрение новых стандартов в работу российских отелей привлекает больше гостей и повышает качество обслуживания. Об этом в интервью ведущей 360.ru Елене Кононовой рассказала заместитель руководителя Роскачества Юлия Михалева.

Она пояснила, что внедрение статуса Pet Friendly в гостиницах позволило владельцам домашних питомцев отправиться в путешествие вместе с ними, повысив заполняемость номеров, что выгодно для бизнеса.

«Кошку надо кормить тем, что нравится кошке, а не тем, что нравится вам. Поэтому нужно учитывать потребности путешественников, у которых есть домашние животные. Когда отельер рад приветствовать не только человека, но и сопровождающего его питомца, это всегда дает положительные эмоции», — отметила Михалева.

Представитель Роскачества добавила, что получение статуса Pet Friendly не является обязательным, в отличие от введенного стандарта для семейного туризма, которому уже присвоили статус ГОСТа.