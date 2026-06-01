Развожаев сообщил о свободной продаже бензина 1 июня

Водители в Севастополе 1 июня смогут купить бензин на большинстве автозаправок. Об этом в телеграм-канале написал губернатор региона Михаил Развожаев.

«Завтра в Севастополе на большинстве заправок ТЭС ориентировочно с 08:00 по мере подхода бензовозов будет свободная продажа: АИ-92, АИ-95 NP, ДТ, Газ, ДЗ NP. Практика этих дней показывает, что в условиях ажиотажа весь сформированный лимит топлива разбирается в течение нескольких часов», — отметил глава.

Развожаев предупредил, что на АЗС продолжает действовать временное ограничение в 20 литров, также нельзя залить бензин в канистру. Губернатор отметил, что это вынужденная мера, чтобы обеспечить справедливое распределение и предотвратить неконтролируемый дефицит.

«Сейчас крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Ажиотаж, очереди и „гонки“ за топливом только усугубляют ситуацию, создавая излишнее напряжение и нагрузку на логистику», — подчеркнул Развожаев.

Власти Крыма сообщили, что поставки топлива на полуостров должны полностью наладиться в течение ближайших 30 дней.