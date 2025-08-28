Развод с кодом от домофона: как не клюнуть на новую схему мошенников

Мошенники продолжают придумывать новые схемы развода россиян. Теперь аферисты предлагают потенциальным жертвам получить персональный код от домофона, с помощью которого проникают в личные кабинеты на «Госуслугах», сообщило РИА «Новости» .

Схема двухэтапная: сначала мошенники звонят жертве, называет ее адрес и предлагают получить персональный код от домофона, который позволит открывать дверь подъезда без ключа.

Если человек соглашается, ему присылают СМС от «Госуслуг» — тот самый персональный шестизначный код.

После этого пострадавший получает звонок в мессенджере якобы с аккаунта «Госуслуг». На этом этапе мошенники от лица портала заявляют, что аккаунту жертвы угрожает взлом и нужно продиктовать код из эсэмэски.

Если человек называет его, он предоставляет аферистам доступ к личному кабинету на портале.

Важно, что операторы поддержки никогда не запрашивают пароли и коды из СМС. Об этом предупреждали ранее представители «Госуслуг».

С 1 июня в России начал действовать закон о защите граждан от мошенников. В нем около 30 мер, которые вводятся поэтапно. На сегодняшний день уже работает запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. А с 1 августа появилась возможность отказаться от СМС-рассылок.

Осенью россияне смогут отказаться от спам-звонков, а также устанавливать через «Госуслуги» самозапрет на оформление симок.