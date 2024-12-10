Разведчики-нелегалы Дульцевы рассказали о тайном визите в Россию

Разведчики Дульцевы тайно приезжали в Россию во время ЧМ-2018

Вернувшиеся на родину после обмена нелегалы Анна и Артем Дульцевы рассказали в интервью журналу «Разведчик» о тайном визите в Россию. По их словам, это было непросто.

За границей россияне работали как граждане Аргентины Людвиг Гиш и Мария Роза Майер Муньос. В 2018 году во время чемпионата мира по футболу пара тайно посетила Россию.

«Мы воспользовались этой ситуацией и приехали как иностранцы. Посетили пару матчей, в том числе в родном для Ани Нижнем Новгороде, где смотрели игру Аргентина — Хорватия», — рассказал Дульцев.

С разведчиками были их дети Даниил и София — они родились и жили за рубежом.

Нелегалами называют разведчиков, работающих в другой стране под видом гражданина этого или третьего государства.

В октябре бывший американский разведчик Кевин Дэниел Лофтус собирался вылететь в Россию, чтобы якобы присоединиться к армии, но ему отказали из-за испытательного срока за участие в штурме Капитолия.