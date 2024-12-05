Экс-разведчику США не разрешили вылететь в Россию

Бывший американский военный Кевин Дэниел Лофтус хотел вылететь в Россию чтобы якобы присоединиться к ВС РФ, но ему отказали из-за испытательного срока за участие в штурме Капитолия. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

Американец попытался вылететь в Турцию, продолжая отбывание испытательного срока. Согласно условиям его испытательного срока, Лофтусу нужно было взять разрешение на выезд за пределы Далласа, поэтому ему отказали в посадке на рейс.

В планах 56-летнего военного был полет из Турции в Грузию для получения 90-дневной визы в Россию. В публикации заявили, что он держал связь с неким русским по имени Гриша, через которого якобы должен был попасть в ряды армии.

Ранее польский авиаперевозчик LOT отказал российской теннисистке Виталии Дьяченко в перелете из-за ее гражданства. Из-за инцидента спортсменка пропустила участие в престижном турнире на Корсике.