Разрыв в размере пенсий в регионах достиг рекордных значений

«Известия»: разница в пенсиях между регионами превысила два раза

Разница в размере пенсий по старости в российских регионах в первом полугодии превысила два раза, составив 22,2 тысяч рублей. Об этом сообщили «Известия» .

По данным Соцфонда, наибольшие пенсии оказались на Чукотке — там граждане в среднем получают 41,6 тысячи рублей. Самые маленькие выплаты зафиксировали в Кабардино-Балкарии — 19,4 тысячи рублей.

В северных регионах страны на высокий размер пенсии повлияло большое число предприятий добывающих отраслей с вредными условиями труда. Профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова объяснила, что в этих субъектах предусматриваются более высокие зарплаты для рабочих, что отражается на пенсионных выплатах.

Еще одним важным фактором стал уровень официальной занятости.

Ранее в Госдуме призвали отменить систему пенсионных баллов. По мнению депутата Сергея Миронова, она провоцирует неравенство и лишает граждан с невысоким доходом права возможности получать достойную пенсию.