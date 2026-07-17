Разрешение на открытие сезона получили 89 пляжей Анапы

Уже 89 пляжей Анапы получили разрешительные документы на открытие пляжного сезона. Об этом сообщили на заседании в правительстве России .

Зампредседателя правительства Виталий Савельев провел заседание правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.

«В настоящее время отсыпают дополнительный слой чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы. Работа находится на контроле Роспотребнадзора. Разрешительные документы уже получили 89 пляжей. Еще 12 проходят экспертизу», – прокомментировал Савельев.

Специалисты мониторят состояние акватории Черного моря и побережья Краснодарского края, а также Крыма. В ликвидации последствий ЧС задействованы 768 человек и 186 единиц техники.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время Петербургского международного экономического форума назвала побережье безопасным для отдыха. По ее словам, многие пляжи получили санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора.