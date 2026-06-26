Разрешение на открытие сезона получили 72 пляжа Анапы

Открыть купальный сезон разрешили 72 анапским пляжам. Об этом заявил заместитель председателя правительства Виталий Савельев.

В пресс-службе правительства уточнили, что еще восемь пляжей проходят экспертизу.

Специалисты продолжают устранять последствия разлива нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Керченском проливе. На пляжах города-курорта отсыпают дополнительный слой чистого песка. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Руководитель ведомства Анна Попова во время Петербургского международного экономического форума назвала побережье безопасным для отдыха. По ее словам, многие пляжи получили санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора.

Для очистки зон отдыха использовали различные технологии, а также рекультивацию и засыпку чистым песком. Разрешения выдали только тем пляжам, где провели все необходимые мероприятия.