Разрешение Минкультуры на показ «Жгучих милф» в онлайн-кинотеатрах назвали фейков
Драпеко: сообщения о разрешении показывать порно в онлайн-кинотеатрах — фейк
Сообщения о том, что Минкультуры разрешило онлайн-кинотеатрам показ нескольких десятков эротических фильмов, являются фейком. Об этом в комментарии «Ридусу» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко.
Ранее в Сети появились сообщения о том, что в реестре фильмов, получивших прокатное удостоверение, якобы можно найти в том числе картину с названием «Жгучие милфы».
Тема милф и милфхантерства, к слову, широко обсуждалась в СМИ в этом году. Многие писали о том, что в России сформировался новый тренд на любовь к милфам. Причины такого интереса молодых мужчин к более взрослым женщинам 360.ru обсудил с психологом Галиной Красноруженко.
«Первой причиной в том, что мужчина выбирает зрелую женщину, я назову фактор ее неподдельной уверенности в себе. И такую женщину выберут, конечно, мужчины-интеллектуалы. Плюсом ко всему является жизненный опыт и зрелая сексуальная привлекательность», — пояснила эксперт.
Еще один фактор — желание мужчины обрести материнскую заботу, продолжила Красноруженко. Помимо этого, для кого-то речь идет и о финансовой составляющей.
«Если мы говорим о финансовом содержании, то на языке не столь современном таких молодых людей называли альфонсами, жиголо. Но если мы копнем глубже в психологию, то в следующей причине всплывает детские травмы в отношениях папа — мама», — добавила собеседница 360.ru.
Например, когда мальчик воспитывался в основном мамой или бабушками. И вот в момент взросления, если не наступила своевременная сепарация, то уже будучи взрослым, сын не понимает, как себя вести, так как не было мужского примера в жизни.
Галина Красноруженко
психолог
И, наконец, нельзя исключать возможность искренних взаимных чувств, добавила специалист. Недаром ведь говорят: «любви все возрасты покорны».