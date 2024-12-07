Разрешение Минкультуры на показ «Жгучих милф» в онлайн-кинотеатрах назвали фейков

Сообщения о том, что Минкультуры разрешило онлайн-кинотеатрам показ нескольких десятков эротических фильмов, являются фейком. Об этом в комментарии «Ридусу» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко.

Ранее в Сети появились сообщения о том, что в реестре фильмов, получивших прокатное удостоверение, якобы можно найти в том числе картину с названием «Жгучие милфы».

Тема милф и милфхантерства, к слову, широко обсуждалась в СМИ в этом году. Многие писали о том, что в России сформировался новый тренд на любовь к милфам. Причины такого интереса молодых мужчин к более взрослым женщинам 360.ru обсудил с психологом Галиной Красноруженко.