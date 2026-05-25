Сегодня 17:09 Российский разработчик запустил ИИ-сервис для ускорения маркетинговых исследований

Российский разработчик корпоративного ПО для бизнеса VK Tech запустил сервис для автоматизации маркетинговых исследований — VK AI Researcher, говорится в сообщении компании.

Новый инструмент на базе платформы VK AI Space позволяет сократить проведение аналитики с нескольких месяцев до нескольких рабочих дней за счет использования генеративного искусственного интеллекта (ИИ) и технологий анализа больших данных, отмечает разработчик.

Сервис ориентирован на задачи продуктовой и маркетинговой аналитики. Среди его функций — построение карт мотивации аудитории, поиск скрытых барьеров покупки, анализ потребительского поведения и прогноз жизненного цикла клиентов. Решение помогает компаниям как находить новые рыночные ниши, так и уточнять портрет собственной аудитории для более точной настройки рекламных кампаний.

Новый инструмент работает на обезличенных данных VK об интернет-аудории России. Система анализирует социально-демографические характеристики, интересы пользователей, особенности поведения, образ жизни и потребительские мотивы. Полученные сегменты аудитории можно экспортировать напрямую в кабинет VK Рекламы и использовать при запуске рекламных кампаний.

Первым заказчиком сервиса стал «Холдинг Аква» производитель вод «Ессентуки № 4», «Ессентуки № 17» и «Нарзан». Руководитель направления ИИ VK Tech Роман Стятюгин отметил, что рынок генеративного ИИ в России за 2025 год вырос в пять раз. «Это позволяет выявлять устойчивые закономерности в данных и формировать актуальные аналитические инсайты. Мы создаем среду, в которой искусственный интеллект становится полноценным партнером исследователя», - приводятся его слова в сообщении.