Разработчик сайта Кремля Геллер рассказал об угрозе самовоспроизводства ИИ

Способность современных моделей искусственного интеллекта к самовоспроизводству не несет критической угрозы, если процесс контролируется человеком. Об этом «Ридусу» сообщил разработчик сайта президента России kremlin.ru Артем Геллер.

По словам Геллера, исследования показывают, что ИИ вскоре сможет самостоятельно копировать себя, используя подключенные к Сети «умные» устройства. Ранее компания Anthropic обнародовала результаты исследований IT-экспертов Уильяма Чжоу и Дэниела Фримена, показывающие, что искусственный разум вплотную подошел к превращению в «цифровую плесень», способную размножаться без участия человека. Эксперименты подтвердили, что ИИ может самостоятельно распространяться через распределенные вычисления на «умной» бытовой технике.

При этом эксперт отметил, что сама по себе способность нейросети к самовоспроизводству не является критической угрозой. Вопрос заключается в том, контролируют ли процесс люди. Геллер также добавил, что подобное размножение может быть заложено в модель человеком, а критична возможная независимость от человека.