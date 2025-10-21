Разработчик сайта Кремля Геллер раскритиковал идею проверки возраста по паспорту в Рунете

Общественная палата России предложила ограничить доступ к контенту 18+ обязательной идентификацией пользователей Рунета по паспорту. Член ОП Евгений Машаров указал на необходимость защиты подростков от материалов с насилием и ненормативной лексикой. Однако разработчик официального сайта президента России kremlin.ru Артем Геллер в интервью «Ридусу» назвал идею провальной.